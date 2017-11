Liebe Leser,

die Infineon-Aktie bleibt auch in dieser Woche stabil, nachdem sie aufgrund von positiv ausgefallenen Quartalsergebnissen in der vergangenen Woche bereits ein Reversal auf Wochenkerzenbasis hingelegt hatte. Das Plus in dieser Woche beträgt im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag knapp 3 %. Die Aktie erreichte in dieser Woche ein neues Allzeithoch bei 25,60 Euro je Aktie. Unterstützend dabei wirkte mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der US-Markt, wo sich insbesondere der ... (David Iusow-Klassen)

