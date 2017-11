BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen steigen CDU/CSU und SPD deutlich in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, verbessert sich die Union um zwei Zähler auf 33 Prozent. Die SPD steigt auf 22 Prozent (plus 1). Auch die Linke legt einen Zähler zu auf 10 Prozent.

Die AfD erzielt dagegen mit 11 Prozent den niedrigsten Wert seit der Bundestagswahl (minus 2). Die Grünen verlieren einen Punkt und kommen auf 10 Prozent, die FDP sinkt auf 9 Prozent (minus 1). Auf die sonstigen Parteien entfallen wie in der Vorwoche 5 Prozent.

Eine Mehrheit der Deutschen ist jetzt dafür, dass die Große Koalition fortgesetzt wird. 52 Prozent sind der Meinung, SPD, Union sollten nach dem Jamaika-Aus eine Regierung bilden. 39 Prozent wollen das nicht (weiß nicht, keine Angabe: 9 Prozent).

