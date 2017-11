Die Konjunktur in Südkorea brummt: Im dritten Quartal wuchs die Wirtschaft mit 1,4 Prozent so stark wie seit sieben Jahren nicht mehr. Die koreanische Notenbank erwartet nun ein Wachstum von mindestens drei Prozent für das laufende Jahr. Bereits 2016 stand ein Plus von 2,8 Prozent zu Buche. Die Wirtschaft profitiert zum einen von deutlich ausgeweiteten Staatsausgaben unter dem neuen Präsidenten Moon Jae-in. Zum anderen spielt der exportorientierten Nation die anziehende Weltwirtschaft in die Hände. Die Ausfuhren legten zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorquartal um 6,1 Prozent zu - alles positive Faktoren, die der Börse weiterhin Rückenwind geben sollten.

