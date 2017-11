In Wolfsburg wird viel über die neue Generation der Elektroautos gesprochen. Doch auch im nächsten Jahrzehnt ist Volkswagen auf Verbrennungsmotoren angewiesen. Das allerdings etwas anders als in der Vergangenheit.

Ehra-Lessien ist ein kleines Dorf in der Lüneburger Heide. Keine 2000 Einwohner zählt die Gemeinde 20 Kilometer nördlich von Wolfsburg. Immerhin, es gibt eine Tankstelle und ein griechisches Restaurant. Auffällig sind noch die Protestschilder gegen eine Autobahnverlängerung: Setzen sich die Befürworter durch, wird es künftig eine durchgehende Verbindung von Wolfsburg nach Lüneburg über die A39 geben.

Hinter dem Ortsausgang liegt das, was dem kleinen Ort dann doch einen gewissen Bekanntheitsgrad verschafft hat. Von der Landstraße führt etwas versteckt ein Stichweg in den Wald hinein. Dann geht es erst einmal kilometerweit an Laub- und Nadelbäumen vorbei. Links der Straße warnen Schilder mit einem "absoluten Betretungsverbot". In dem vermeintlich so friedlichen Wald könnte unentdeckte Bundeswehr-Munition liegen, es besteht also Lebensgefahr. An dem meterhohen Zaun auf der rechten Seite steht "Privatgelände. Betreten verboten" - Volkswagen ist so etwas wie der Nachbar des Militärs.

In dieser Abgeschiedenheit der Lüneburger Heide hat VW sein geheimes Testgelände gebaut. Zehn Kilometer ist es lang, ungefähr einen Kilometer breit. Der VW-Konzern rühmt sich damit, dass es weltweit kein größeres Gelände für Autotests gebe. Alle Marken des Wolfsburger Autoherstellers prüfen und testen in Ehra-Lessien ihre Fahrzeuge. In diesem abgelegenen Waldgelände können die VW-Ingenieure alle nur denkbaren Straßenbedingungen ausprobieren.

An einem tristen und regnerischen Novembertag gibt sich Volkswagen in Ehra-Lessien etwas weniger geheimnistuerisch als üblich. Die mit Stacheldraht gesicherten Tore werden geöffnet, Journalisten dürfen auf das Testgelände.

Volkswagen ist bei seiner Neuwagen-Strategie vor allem wegen der geplanten Elektrofahrzeuge in aller Munde. Im Jahr 2020 beginnt beim Wolfsburger Autokonzern im großen Stil das Elektrozeitalter. Im ersten Jahr der Fertigung gibt sich Volkswagen noch mit etwa 100.000 produzierten Elektrofahrzeugen zufrieden. Doch danach soll es Schlag auf Schlag nach oben gehen: Für das Jahr 2025 plant der Konzern schon mit einer Million gefertigter E-Autos.

Gleichwohl bedeutet der Einstieg in die Elektrofertigung nicht das automatische Ende von Benzin- und Dieselmotor. Volkswagen wird der komplette Wechsel auf den E-Antrieb nicht von heute auf morgen gelingen, über viele Jahre hinweg wird es den klassischen Verbrenner und das batteriegetriebene Fahrzeug gemeinsam geben. Heute liegt der Anteil der Autos mit Verbrennungsmotor noch bei 97 Prozent, elektrische angetriebene Fahrzeuge kommen auf den mageren Rest von drei Prozent.

Bis zum Jahr 2025 rechnet Volkswagen schon mit größeren Verschiebungen: Der Anteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...