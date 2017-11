Mainz (ots) -



Der Preis "Gegen Vergessen - Für Demokratie" des gleichnamigen Vereins geht in diesem Jahr an die tägliche ZDF-Kindernachrichtensendung "logo!". Verliehen wurde die Auszeichnung am Samstagabend, 25. November 2017, in Hannover.



Der "logo!"-Redaktion gelinge es eindrücklich, bei jungen Menschen Interesse für Politik und gesellschaftliche Zusammenhänge zu wecken, so die Begründung der Jury. Die Moderatoren schafften es, mit ihrer lockeren Ansprache den Nerv der Kinder zu treffen und dennoch ernsthaft wichtige historisch-politische Grundlagen zu vermitteln. "logo!" sei ein vorbildliches Format historisch-politischer Bildung nicht nur für die junge Zielgruppe, sondern auch für Eltern und Großeltern, die die Nachrichtensendung zusammen mit ihren Kindern und Enkeln sehen.



Der Preis "Gegen Vergessen - Für Demokratie" ist mit 7500 Euro dotiert und wird seit 2005 jährlich vergeben. Gegen Vergessen - Für Demokratie e.V. verbindet seit 1993 historische Erinnerungsarbeit mit dem Einsatz für die Demokratie.



