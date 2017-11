Unterföhring (ots) -



Schulden bringende Weihnachtszeit? Nicht mit Peter Giesel. Der Betrugsexperte hat sich für "Achtung Abzocke - Betrug im Weihnachtsgeschäft" auf die Suche nach Finanz-Fallen und dreisten Abzocken beim Geschenkekauf gemacht. Sein Tipp, vor allem für alle Online-Shopper: "Informiere Dich über den Händler. Jeder sollte wissen, mit wem er Geschäfte macht. Kann man im Impressum keinen Ansprechpartner oder korrekte Adresse finden - Finger weg von der Tastatur!" Ein Indiz für einen seriösen Shop: "Viele verschiedene Zahlungsmethoden, "nicht nur Vorkasse und Sofortüberweisung."



Rund 465 Euro* wollen die Deutschen in diesem Jahr für Weihnachtsgeschenke ausgeben - um vor allem auch Kinderaugen zum Glänzen zu bringen. Bei den Kleinen momentan angesagt: sogenannte Smart-Toys. Die niedlichen Kuscheltiere lassen sich mit dem Internet verbinden oder via Bluetooth steuern. Aber sind sie wirklich eine "clevere" Alternative zum Plüsch-Klassiker? Peter Giesel geht auch diesem Trend nach und weiß, worauf Eltern beim Kauf achten sollen.



"Achtung Abzocke - Betrug im Weihnachtsgeschäft", am Dienstag, 28. November 2017, um 20:15 Uhr bei kabel eins



*Quelle: statista.de; "Pro-Kopf-Ausgaben für Weihnachtsgeschenke in Deutschland in den Jahren 2011 bis 2017", Deutschland; 2011 bis 2017; 56.072 Befragte



