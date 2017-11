Die Wienwert AG hat am Sonntag in einer Aussendung betont, dass das Unternehmen selbst nicht von der Anzeige betroffen sei. "Vielmehr ist richtig, dass der Verein COBIN CLAIMS bereits am 29.9.2017 eine Sachverhaltsdarstellung gegen die Gründer und Aufsichtsräte, Wolfgang Sedelmayer und Nikos Bakir, sowie gegen Vorstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...