Liebe Leser,

die Nordex-Aktie wagte sich in dieser Woche an eine Erholung. Ein Plus von ca. 6,4 % stand gegenüber dem Eröffnungskurs vom Montag am Freitagnachmittag auf der Kurstafel. Einen genauen Grund für die Erholung gab es nicht. Ein Analyst bestätigte seine Einstufung "neutral", setzte das Kursziel allerdings auf 8 Euro je Aktie runter. Damit liegt das Kursziel trotzdem knapp 5 % höher als der aktuelle Stand. Der deutsche Markt für Windanlagenbauer soll in den nächsten beiden Jahren ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...