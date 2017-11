Berlin (ots) - Vor der erneuten Abstimmung in Brüssel über eine weitere Zulassung des Pflanzenschutzmittels Glyphosat am Montag hat der Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), Andreas Hensel, vor einer Diskreditierung der Wissenschaft gewarnt. "Wir merken, dass sobald wir eine Bewertung veröffentlichen, die nicht auf die politische Agenda passt, wir öffentlich der Unfähigkeit bezeichnet werden", sagte Hensel dem Tagesspiegel (Montagausgabe).



