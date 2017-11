Von Julie Steinberg

HONGKONG (Dow Jones)--Der chinesische Mischkonzern HNA Group hat nach Ermittlungen Schweizer Regulierer bei einer Übernahme falsche Angaben über Beteiligungsverhältnisse gemacht. Wie die Übernahmekommision der Schweiz bereits am Freitag mitteilte geht es bei den falschen bzw. fehlenden Angaben um den Übernahmeprospekt für den 1,5 Milliarden Dollar schweren Deal zum Kauf des Lufttransportunternehmens Gategroup Holding AG.

HNA habe dabei die Beteiligung des in Peking beheimateten Guan Jun wie auch die von Bharat Bhise, CEO der in Hongkong ansässigen Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft Bravia Capital, falsch angegeben mit 12,35 bzw. 17,4 Prozent. Tatsächlich hätten sie bei 12,01 bzw. 17,15 Prozent gelegen.

Außerdem habe HNA nicht offengelegt, dass beide Personen Anteile für die Unternehmensmitgründer hielten, darunter Chen Feng, Wang Jian und Adam Tan. Sie hätten aber als Profiteure des Deals aufgelistet werden müssen. Die Übernahmekomission hatte zuvor bereits weitere Informationen eingefordert über die Beteiligunsverhältnisse und Veränderungen der Beteiligungen während des Übernahmeprozesses.

HNA - das Unternehmen kündigte zwischen Anfang 2015 und Oktober Übernahmen und Beteiligungen im Wert von über 40 Milliarden Dollar an und ist unter anderem an der Deutschen Bank beteiligt -, hat sich bislang nur zögerlich Erklärungen zur Eigentümer- und Unternehmensstrukturen gegenüber den Kreditgebern und den beratenden Banken abgegeben. Aktuell ist ein HNA-Deal von den Behörden in den USA vorerst gestoppt worden.

Wie die Schweizer Übernahmekommission weiter mitteilte, soll nun Ernst & Young LLP untersuchen, ob sich die führenden HNA-Manager während der Übernahme an die regulatorischen Anforderungen gehalten haben. HNA werde zur Deckung der Kosten dafür 50.000 Franken bezahlen und könnte sich einer Geldstrafe gegenübersehen, wenn dem Unternehmen Fehlverhalten nachgewiesen werden sollte.

Ein Sprecher von HNA kommentierte den Vorgang wie folgt: "Wir kooperieren voll und ganz mit der von Übernahemekommission angestoßenen Untersuchung.

