Der Ifo-Index, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, steigt in Rekordsphären. Das verheißt für die seit langer Zeit florierenden Aktienmärkte üblicherweise nichts Gutes. Oder diesmal etwa doch?

Wiederholt sich die Geschichte? In den vergangenen Jahrzehnten endeten langjährige Aufwärtsbewegungen an den Börsen häufig dann, wenn sich Frühindikatoren auf Allzeithochs befanden, gleichzeitig die Aktienmärkte hoch bewertet waren und die Anleger sehr optimistisch waren. Darauf weist zu Recht die Commerzbank hin.

Derzeit befinden wir uns in einer ähnlichen Situation: Am Freitag war der Ifo-Index mit der Umfrage unter über 5000 Unternehmen, wie sie die Konjunktur und deren Aussichten beurteilen, auf ein Allzeithoch gestiegen. Der Ifo-Index gilt als Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer. Und: In den Jahren 2000 und auch 2007 folgte auf ein Ifo-Mehrjahreshoch ein Bärenmarkt, also eine Phase mit ausgedehnten Kursrückgängen. Doch wie sieht es diesmal aus?

Auf den ersten Blick sind die Aktienmärkte auch nach fast neun Jahren Hausse nicht hoch ...

