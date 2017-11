ABU DHABI (dpa-AFX) - Mit einem frischen Logo wollen die neuen Chefs der Formel 1 die Vermarktungschancen der Rennserie erhöhen. Das zuvor mehr als zwei Jahrzehnte verwendete Firmenzeichen sei veraltet und nicht mehr für digitale Plattformen geeignet, erklärte Formel-1-Marketingchef Sean Bratches am Sonntag in Abu Dhabi. Das rote Logo soll zwei Rennwagen symbolisieren, die auf die Ziellinie zusteuern und so die Abkürzung "F1" formen. Im kommenden März soll dann auch ein komplett neuer Internetauftritt folgen, zudem werde das Geschäft mit Fanartikeln professionalisiert, kündigte Bratches an./hc/DP/he

