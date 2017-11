In vordemokratischen Gesellschaften gab es vier Kriterien für die Allokation, also die Positionierung eines Menschen in Beruf und Gesellschaft: Geburt, Geldbeutel, Gesinnung und Geschlecht. Wer aus "gutem" Hause kam, wer selbst einen dicken Geldbeutel hatte, wer nach dem Motto "Wes' Brot ich ess, des' Lied ich sing" die herrschaftskonforme Gesinnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...