Die Bawag hat nun wieder eine Woche mit 5 Minustagen in Folge hinter sich. In Summe ist es bisher gar nicht rund gelaufen. Doch eines nach dem anderen. Nicht vorwerfen möchte ich der Bawag, dass ihr Emissions-Timing der börslich viel präsenteren AT&S (völlig regelwerkskonform und natürlich ohne Absicht) den ATX-Platz, den RHI freigemacht hat, weggenommen hat (Bawag wäre sowieso in den ATX gekommen, dann wären es mit AT&S 21 Werte gewesen). Nein, das hier war natürlich scherzhaft gemeint. Das nächste wirklich auch mit Hand aufs Herz: Denn nicht beschweren tu ich mich auch darüber, wenn ich als Freund des österreichischen Kapitalmarkts und der notierten Unternehmen mit Aktien verliere. Ich bin mit meiner Privatkohle bei IPOs...

