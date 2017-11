Essen (ots) - Seit fünf Jahren ist die FDP eine One-Man-Show, vor allem in NRW. Christian Lindner hat als Landes- und Bundeschef die Partei so geformt, wie er sie für zugkräftig hält. Mit modernen Marketingmethoden und amerikanisch anmutendem Personenkult fuhr er Wahlerfolg um Wahlerfolg ein.



Die unter Lindners dramaturgischem Niveau inszenierte Verantwortungsflucht aus den Jamaika-Sondierungen bedeutet jedoch einen Einschnitt. Der Motivations-Coach, der immerzu den Barfuß-Gang über Glasscherben predigt, sollte eben irgendwann auch mal selbst die Schuhe ausziehen. Vielleicht liegt deshalb in Lindners Abschied nach Berlin für die NRW-FDP sogar eine Chance.



Der neue Landeschef Joachim Stamp ist ein über die Parteigrenzen anerkannter Fachpolitiker, der sich Überzeugungen und Themen nicht von der Marktforschung servieren lässt. Gemeinsam mit dem emsigen Wirtschaftsprofessor Pinkwart und der umsichtigen Schulministerin Gebauer bildet er ein solides Kabinetts-Trio, das für die neue NRW-FDP stilbildend sein könnte.



