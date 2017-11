Liebe Leser,

RWE konnte zuletzt das hohe Niveau nicht mehr halten. Die Aktie ist binnen zweier Wochen um 12 % abgestürzt. In der zurückliegenden Woche allerdings gelang ein beeindruckendes Comeback. Möglicherweise sei die Aktie zurück auf dem Weg in einen charttechnischen Aufwärtstrend, sinnieren Chartanalysten bereits. Der Wert habe nun die Chance, eine runde Marke zu überwinden. Dann beläuft sich das Potenzial sogar auf fast 15 % Gewinn. Im Detail: Es ging in der abgelaufenen Woche um ... (Frank Holbaum)

