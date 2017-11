Liebe Leser,

Amazon konnte auch in den Handelssitzungen der jüngeren Vergangenheit in dieser Woche überzeugen. Die Aktie zeigte auf, dass sie die Kraft besitzen wird, um jetzt eine sehr hohe Hürde zu überwinden und sich damit auf den Weg zu neuen Rekorden zu machen. Wahrscheinlich geht es um zweistellige Gewinne, so die Meinung der Chartanalysten mit Blick auf die jüngste Aufwärtsphase. Konkret: Übergeordnet ist die Aktie ohnehin im Aufwärtstrend, heißt es. Die Werte sind über einen längerfristigen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...