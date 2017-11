Liebe Leser,

BMW hat zuletzt wieder einen beeindruckenden Stand an den Börsen erreicht. Die Aktie ist kurzfristig in einem Seitwärtstrend gefangen, sollte jedoch aufgrund dieser Stabilität nach Ansicht charttechnischer Experten auch die Chance haben, einen Ausbruch auf Kurse bis bzw. über 100 Euro zu starten. Die Voraussetzungen seien jedenfalls gut, heißt es unter den Chartanalysten. Im Einzelnen: Zuletzt ging es auf Wochenbasis vergleichsweise ruhig zu. Immerhin konnten die Kurse per ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...