Halle (ots) - Denn zunächst rühmten die Delegierten aufs Ganze gesehen Kompromisse, die sie im Ernstfall womöglich verteufelt hätten. Das bleibt das Paradox der zehnstündigen Beratungen. Wäre die FDP nicht ausgestiegen, dann hätten die Sondierer Mühe gehabt, ihre zum Teil kärglichen Früchte über eben diesen Parteitag zu bringen. Sie hätten dann - etwa auf dem Feld der Flüchtlingspolitik - sagen müssen: Sorry, mehr war nicht drin. Und ob die 850 Basis-Vertreter das akzeptiert hätten, steht in den Sternen.



