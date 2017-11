In Rumänien haben zehntausende Menschen gegen Korruption protestiert. Die Regierung plant, das Strafrecht für Korruption zu lockern. Die Proteste richteten sich vor allem gegen die beiden Parlamentspräsidenten.

In Rumänien haben am Sonntag zehntausende Menschen erneut gegen Pläne der sozialliberalen Regierung protestiert, das Korruptionsstrafrecht zu lockern. Mehr als 10.000 Bürger folgten Medienberichten zufolge allein in der Hauptstadt Bukarest einem Protestaufruf von 39 Zivilorganisationen und der zwei größten Gewerkschaftsbündnisse. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...