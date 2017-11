Liebe Leser,

in der Euro-Zone geht es derzeit turbulent zu, meinen wirtschaftlich orientierte Analysten. Durch die politische Hängepartie in Deutschland würden viele wichtige Reformen derzeit auf der Strecke bleiben. Damit befindet sich die Aktie von Barrick Gold möglicherweise im Wartestand. Die Goldpreise könnten sich nach Meinung von Edelmetallhändlern angesichts der anhaltenden Schwäche in der Euro-Zone und der analogen Schwäche beim Dollar deutlich erholen. Passiert dies, dürfte Barrick ... (Frank Holbaum)

