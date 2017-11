Vor den ersten Gesprächen über eine erneute große Koalition haben Politiker der Unionsfraktion im Bundestag die SPD vor überzogenen Forderungen gewarnt. Wenn die SPD "mit einem Übermaß an roten Linien" loslege, entstehe in der Bevölkerung "der Eindruck, man wolle in den Gesprächen von vornherein auf Bruch fahren", sagte Fraktionsvize Stephan Harbarth (VDU) der "Welt" (Montagausgabe).

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), sagte ebenfalls der "Welt": "Ich hoffe, die SPD wird jetzt endlich ihrer staatspolitischen Verantwortung gerecht und ist bereit, mit uns darüber nachzudenken, wie eine stabile Regierung für Deutschland gebildet werden kann." Die Union sei dazu bereit "und wird mit dem nötigen Selbstbewusstsein in solche Gespräche gehen", so Grosse-Brömer.