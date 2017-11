Möglicherweise wird der US-Verlag Time vom Konkurrenten Meredith übernommen, hinter dem die milliardenschweren Koch-Brüder stehen. Medienberichten zufolge steht der Vertrag kurz vor dem Abschluss in dieser Woche.

Die Übernahme des US-Verlags Time durch den Rivalen Meredith nimmt Insidern zufolge Gestalt an. Beide Seiten näherten sich an und der Deal dürfte ein Volumen von rund zwei Milliarden Dollar haben, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen am Sonntag zur Nachrichtenagentur Reuters. Eine Einigung werde womöglich schon diese Woche bekanntgegeben. Es gebe aber keinen Automatismus. Die Verhandlungen könnten auch in letzter Minute ...

