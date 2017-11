STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zum Streit der EU-Außengrenze:

"Lässt sich das Problem lösen? Wohl kaum, solange man in London in Sachen Zollunion nicht umzudenken bereit ist - und solange Brüssel fest hinter Dublin steht. Lange hat die Regierung May geglaubt, die irischen Folgen des Brexit ignorieren zu können. Nun hat Dublin diese dramatisch ans Licht gehoben. Für Nordirland verheißt ein "harter Brexit" nichts Gutes. Vor allem braucht die Provinz jetzt volle Aufmerksamkeit der EU."/ra/DP/he

