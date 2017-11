Salzburgs neuer Bürgermeister wird in Stichwahl gekürtSalzburg - Die Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg hat am Sonntag wie erwartet noch keinen Sieger gebracht. Die beiden Favoriten, der interimistische Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) und der SPÖ-Klubvorsitzende Bernhard Auinger, stellen sich am 10. Dezember der Stichwahl. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...