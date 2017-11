Siegwerk hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung von Inkjet-Druckfarben weiter voranzutreiben, die sowohl allen Anforderungen in Sachen Funktionalität und Effizienz innerhalb des digitalen Druckprozesses als auch den spezifischen Herausforderungen für den Etiketten- und Verpackungsdruck gerecht werden.

Die Produktionsstätte in Annemasse beschäftigt heute 275 Mitarbeiter und gilt als Siegwerks führender europäischer Standort für wasserbasierte Druckfarben und Lacke. Im sogenannten Center of Excellence werden jährlich über 25.000 Tonnen Druckfarbe gefertigt. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen bereits insgesamt drei Millionen Euro in den Aufbau von Entwicklungs-, Produktions- und Testkapazitäten speziell auf dem Gebiet der Inkjet-Technologie investiert. "Nach der Errichtung unseres Inkjet-Labors im vergangenen Jahr haben wir nun unsere erste Produktionsanlage speziell für Inkjet-Farben in Annemasse eröffnet - ganz im Einklang mit unserem Ziel, der weltweit führende Anbieter von Druckfarben für Verpackungslösungen zu werden", sagt Herbert Forker, CEO bei Siegwerk. "Wir werden im Laufe der nächsten fünf Jahre weitere zwei Millionen Euro in neue Anlagen für die Inkjet-Technologie investieren. Annemasse wird unsere treibende Kraft für zukünftige Inkjet-Druckfarbenlösungen sein." Siegwerk hat in den vergangenen zwölf Jahren bereits knapp elf Millionen Euro in Frankreich investiert, um ein nachhaltig erfolgreiches Technikzentrum mit einer hohen Wettbewerbsfähigkeit in Europa aufzubauen. Zusätzlich zur Investition in das Inkjet-Labor hat Siegwerk im Jahr 2016 außerdem ein neues Blending Center für die Produktion wasserbasierter Druckfarben am Standort eröffnet, um so sein Portfolio als Vollsortiment-Anbieter ...

