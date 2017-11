LONDON (dpa-AFX) - Das deutsche Biotechnologieunternehmen Qiagen will seinen Standort in Manchester einem Bericht zufolge weiter ausbauen. Es sollen mehrere hundert Millionen Pfund investiert werden und so bis zu 800 neue Stellen entstehen, berichtete die "Financial Times" ohne Nennung von Quellen. Die Investition soll noch am Montag zusammen mit der Ankündigung des US-Pharmakonzerns Merck , eine Milliarde Pfund (rund 1,12 Mrd Euro) in ein Forschungszentrum in London investieren zu wollen, bekannt gegeben werden. Merck will dort bis zu 950 Arbeitsplätze schaffen.

Die Investitonszusagen der beiden Unternehmen seien ein Teil der Wirtschaftskampagne der angeschlagenen Premierministerin Theresa May. Sie will damit zeigen, dass sich die britische Wirtschaft auch nach dem Brexit lebhaft entwickeln kann. Dazu soll unter anderem die Forschung von Pharma- und Biotechnlogieunternehmen, in der Großbritannien ohnehin bereits stark ist, weiter ausgebaut werden. Qiagen selbst ist schon seit vielen Jahren in Manchester engagiert und hatte den Standort zuletzt 2015 erweitert./zb

ISIN NL0012169213 US58933Y1055

