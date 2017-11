Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

UNIPER/EON - Im Streit um den Ausstieg bei Uniper bekommt Eon-Chef Johannes Teyssen Rückendeckung von Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley: "Natürlich gab es Alternativen, nichts ist alternativlos - aber es ist die beste Lösung", sagte Kley im Interview. "Wir haben das im Aufsichtsrat intensiv geprüft." Gleichzeitig räumte Kley aber Fehler in der Kommunikation ein: "Man blickt immer kritisch und selbstkritisch auf Prozesse zurück", sagte er. Mit der Entscheidung, sei er zwar "völlig im Reinen". "Aber in der Kommunikation hätten wir alle besser agieren können. Da schließe ich mich ausdrücklich mit ein."

LUFTHANSA - Mit der Übernahme der meisten Flugzeuge ist die Lufthansa der große Profiteur der Air-Berlin-Pleite. Doch jetzt droht dem Branchenprimus Ärger. Das Bundeskartellamt will die Preisexplosion auf innerdeutschen Strecken prüfen. "Wir haben die Deutsche Lufthansa gebeten, uns Informationen über ihre Preissetzung zur Verfügung zu stellen", sagte Kartellamtschef Andreas Mundt - und droht damit, ein Verfahren einzuleiten. Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley weist die Kritik zurück: "Die aktuelle Situation ist nicht von Dauer. Es fehlt derzeit einfach das Angebot von Air Berlin", sagt Kley im Interview. Das führe dazu, dass es eine hohe Nachfrage gebe und oft nur noch teurere Buchungsklassen verfügbar seien. Ihr Preissystem habe die Lufthansa nicht geändert. (Handelsblatt S. 4ff/SZ S. 3)

LINDE - Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle ist fast am Ziel. Mehr als 90 Prozent der Linde-Aktionäre haben das Übernahmeangebot bereits angenommen und in Anteilscheine der neuen Holding Linde plc getauscht. Damit ist nun, über kleine Umwege, nach dem Zusammenschluss sogar ein Squeeze-out möglich. Das heißt: Nach dem Aktienrecht könnten die verbliebenen Aktionäre herausgedrängt werden. Das wäre das Ende der alten Linde AG nach deutschem Recht. (Handelsblatt S. 22)

BMW - Der Automobilkonzern BMW will mehr investieren. Nach Angaben von Finanzvorstand Nicolas Peter will der Autobauer seinen Entwicklungsetat 2018 auf bis zu 7 Milliarden Euro aufstocken. Das wären 1,5 Milliarden Euro mehr als bislang geplant. (Handelsblatt S. 18)

SIEMENS - Der Industriekonzern steht wegen Stellenstreichungen in der Kritik - baut aber gleichzeitig die Division Digitale Fabrik aus. Diese war mit einer Umsatzrendite von 18,8 Prozent zuletzt die profitabelste Division. Die Umsätze legten um zwölf Prozent auf 11,5 Milliarden Euro zu. Siemens-Industrie-Vorstand Klaus Helmrich ist überzeugt, dass es so weitergeht: "Wir gehen davon aus, dass die erste Jahreshälfte weiter gut laufen wird." Allerdings gelte auch: "Die Gesetze sind nicht aufgehoben, es wird auch wieder kurzzyklische Abschwünge geben." (Handelsblatt S. 23)

IKEA - Bisher galt: Wer bei Ikea einkauft, isst oft auch dort. Künftig könnte es heißen: Wer bei Ikea essen möchte, muss nicht mehr zu einem der meist etwas abgelegenen Einrichtungshäuser fahren. Köttbullar-Fleischbällchen, Lachs und Zimtschnecken kriegt er auch in der Stadt, in einem der neuen Restaurants der schwedischen Kette. Ikea prüft derzeit die Eröffnung einer eigenen Restaurantkette weltweit - auch in deutschen Innenstädten. (SZ S. 17)

November 27, 2017

