CYBERKRIMINALITÄT - Der deutsche Bundesverband für IT-Sicherheit, Teletrust, fordert von der künftigen Bundesregierung, dass sie mindestens 1 Milliarde Euro im Jahr für Cybersicherheit ausgibt und dieses Ziel auch im Koalitionsvertrag festschreibt. "Mit dem Geld sollen dringend erforderliche finanzielle und organisatorische Maßnahmen ermöglicht werden, die das Cybersicherheitsniveau in Unternehmen und Behörden deutlich erhöhen", heißt es in der Forderung. (FAZ S. 21)

GROKO - Vor dem Gipfeltreffen von Union und SPD bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag formulieren maßgebliche Sozialdemokraten erste inhaltliche Forderungen für eine Regierungsbildung. Der mächtige Landesverband Nordrhein-Westfalen, der eine große Koalition mehrfach abgelehnt hatte, wiederholt dieses Nein in einem Brief an die SPD-Führung nicht mehr, sondern formuliert Kernpunkte aus dem Wahlkampf als "Grundlage für die Gespräche". Unter anderem verlangt der Verband eine Bürgerversicherung, eine Anhebung des Rentenniveaus und höhere Steuern auf große Vermögen. Das Schreiben an Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles liegt der Süddeutschen Zeitung vor. (SZ S. 1)

GRIECHENLAND - Der Chef des Eurostabilitätsfonds ESM, Klaus Regling, hält es für möglich, dass Griechenland mit weniger Hilfskrediten als geplant auskommt. Das restliche Geld könnte das Land an Gläubiger zurückzahlen. (Handelsblatt S. 15)

ARBEIT - Die Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) hat ausgerechnet, dass der technische Wandel in Deutschland bis zum Jahr 2025 fast acht Millionen Beschäftigte erfassen dürfte. Das muss nicht in jedem Fall bedeuten, dass diese Jobs ganz verschwinden und die Berufstätigen arbeitslos werden. Das Berufsbild jedoch könnte sich von Grund auf wandeln. "Niemand kann derzeit mit Gewissheit sagen, ob am Ende der Entwicklung insgesamt mehr oder weniger Arbeitskräfte gebraucht werden als heute. Sicher ist aber, dass ein großer Teil der Beschäftigten neue Kompetenzen benötigen wird, um im Arbeitsmarkt der Zukunft gefragt zu sein", erklärt Heinrich Rentmeister, Partner bei Boston Consulting in Berlin. (Welt S. 9)

