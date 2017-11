NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan sieht für die Aktie der Zurich Insurance Group nach den zuletzt vorgelegten Geschäftszahlen und einer Investorenveranstaltung nicht mehr viel Luft nach oben. JPMorgan-Analyst Michael Huttner senkte seine Einstufung in einer am Montag vorliegenden Studie von "Overweight" auf "Neutral". Das Kursziel beließ er bei 311 Franken. Er hatte die Aktie erst am 12. September auf "Overweight" hochgestuft. Danach ist das Papier um bis zu knapp sieben Prozent auf 306,90 Franken und damit dem höchsten Stand seit Mitte 2015 gestiegen. Doch seit den am 9. November vorgelegten Daten für das Neugeschäft ging es gegen den positiven Markttrend leicht abwärts - daran konnte auch der jährliche Kapitalmarkttag kurz danach nichts ändern. Zuletzt kostete die Aktie wieder etwas weniger als 300 Franken./zb

Datum der Analyse: 27.11.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0011075394

AXC0026 2017-11-27/06:53