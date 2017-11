=== 07:00 LU/Stabilus SA, Jahresergebnis, Luxemburg 07:30 DE/Delivery Hero AG, Ergebnis 3Q, Berlin 10:30 DE/IW Köln, PK zum Thema: "Die deutsche Konjunktur am Limit? Fachkräftemangel als Wachstumsbremse", Berlin 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV, Dortmund 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:15 DE/Institute for Monetary and Financial Stability, Teilnahme von EZB-Vizepräsident Constancio an einer Podiumsdiskussion zu "Die Griechenland-Krise, Strukturreformen und Eurozone-Konvergenz", Frankfurt 13:00 DE/Landgericht Stuttgart, Urteil im Verfahren Anton Schlecker und Familie 13:00 DE/CDU, PK nach Sitzung von Präsidium und Bundesvorstand, Berlin 13:30 DE/Grünen-Vorsitzende Peter, PK nach Parteitag, Berlin 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: -6,4% gg Vm zuvor: +18,9% gg Vm - LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg ===

