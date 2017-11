Moneycab.com: Herr Bonvin, das Immobilienportfolio hat erstmals seit Gründung der Investis die Milliardengrenze geknackt. Jetzt sieht es aber so aus, als ob die Immobilienpreise im Genferseebecken rutschen…

Stéphane Bonvin: 90 Prozent unseres Immobilienportfolios befindet sich in der Genferseeregion und besteht hauptsächlich aus Mietwohnungen im mittleren Preissegment. Hier sind die Immobilienpreise stabil geblieben. Leichte Korrekturen gab es - wenn überhaupt - hauptsächlich im oberen Preissegment, was Investis nicht tangiert. Hinzu kommt, dass wir durch unsere Buy-and-Hold Strategie an langfristigen Immobilien-Investments und an einem weiteren Ausbau unseres Portfolios interessiert sind. Im 1. Halbjahr 2017 resultierte wiederum eine Portfolio-Aufwertung von 17.2 Millionen Franken (Vorjahr CHF 16.7 Millionen).

Wie lange sollte die "Beruhigung" Ihrer Meinung nach dauern?

Das ist schwer zu sagen. Immobilienpreise sind immer von verschiedenen Faktoren abhängig. Einerseits sind sie marktorientiert und basieren auf dem Prinzip von Angebot und Nachfrage und hängen andererseits auch stark von der Wirtschaftslage ab. Die vom Eidgenössischen Finanzdepartement lancierte Steuervorlage 17 (SV17) zum Erhalt der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz würde die Abwanderung von internationalen Firmen ins Ausland vermutlich bremsen und diesen Markt wieder attraktiver machen.

Innerhalb weniger Jahre hat sich die Zahl der Franzosen, die nach Genf gezogen sind, verdoppelt. War das der Hauptgrund für den Boom?

Ich würde nicht von einem Boom sprechen, aber es ist Tatsache, dass viele Franzosen während der sozialistischen Regierung nach Genf zogen um vor den hohen Steuern Frankreichs zu flüchten.

Stéphane Bonvin, Vorsitzender Konzernleitung Investis AG

Bei einem annualisierten Sollmietertrag von 51.7 Million Franken schaffen Sie einen Bruttomietertrag von 5 Prozent, dank 3,3% Leerstandsquote. Genf ist sicherlich der Traum jeder Immobiliengesellschaft…

Der Immobilienmarkt Genf ist sehr attraktiv, aber auch stark reguliert. Man muss ihn genau kennen um erfolgreich sein zu können. Ich beschäftige mich seit bald 30 Jahren mit diesem Markt und habe in dieser Zeit ein grosses Knowhow und Netzwerk aufgebaut. Zwei Drittel unseres Portfolios befindet sich im Kanton Genf, in welchem zum Beispiel das Gesetz LTDR in Kraft ist. Durch dieses Gesetz können Mietpreise jeweils erst bei einem Mieterwechsel dem Marktpreis angepasst werden. Im Zusammenhang mit den Mieteinnahmen haben für uns die tiefe Leerstandsquote ...

