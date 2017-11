Von Kenan Machado

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Überwiegend auf der Verkäuferseite bewegen sich die Anleger an den ostasiatischen Plätzen am Montag. Chinesische Aktien setzen die kräftige Abwärtsbewegung vom Donnerstag in abgebremster Form fort, während der Markt in Südkorea vom Schwergewicht Samsung belastet wird. Der Rückgang an den Märkten folgt einer Woche mit Feiertagen in Japan und den USA und im Vorfeld wichtiger Konjunkturdaten rund um den Globus.

Am Donnerstag hatte die Schanghaier Börse mit Abschlägen von über 2 Prozent weltweit für Nervosität gesorgt, bevor es am Freitag zu einer leichten Erholung gekommen war. Nun führt die Wiederaufnahme des Abwärtstrends auch an den benachbarten Börsen der Region zu Gewinnmitnahmen. In Schanghai geht es aktuell um 0,8 Prozent abwärts.

In Tokio hat der Markt im Verlauf ins Minus gedreht, der Nikkei-225 verliert nun 0,3 Prozent, nachdem er zum Handelsstart 0,5 Prozent im Plus gelegen hatte. Ein Belastungsfaktor ist dabei der Yen, der sich im Tagesverlauf gegen den Dollar erholt hat. Gegenwärtig wird der Greenback mit 111,38 Yen bezahlt nach 111,70 im Tageshoch.

Morgan Stanley stuft Samsung ab

Deutlich stärker im Minus liegt der südkoreanische Kospi mit einem Minus von 1,3 Prozent. Die Aktie des Technologieriesen Samsung, bei weitem der am stärkste gewichtete Einzelwert, stürzt um 4,5 Prozent ab, nachdem Morgan Stanley die Einstufung auf Equalweight von Overweight gesenkt hat. Morgan Stanley verweist darauf, dass die Aktie sich seit Anfang 2016 verdoppelt hat und führt weiter aus, dass die Speicherchip-Branche sich allmählich abschwächt. In diesem Jahr hat die Samsung-Aktie 50 Prozent zugelegt.

Der australische Markt schwankte zwischen kleinen Gewinnen und Verlusten und schloss 0,1 Prozent im Plus. Mit 0,4 Prozent deutlicher im Plus zeigte sich der neuseeländische Nachbarmarkt, wobei Auckland International Airport und A2 Milk jeweils über 1 Prozent zulegten.

Auch die Aussicht auf gute Wirtschaftsdaten kann die Anleger am Montag an den Hauptbörsen in Ostasien kaum zu Käufen animieren. "Wir rechnen mit einer stetigen Reihe positiver Wachstumsdaten aus Asien in dieser Woche", sagt Asien-Analysechef Klaus Baader von Societe Generale. Er verweist auf die Industrieproduktion aus Japan und Südkorea, auf Investitionsdaten in Australien und das BIP in Indien.

Der Brent-Ölpreis zeigt sich nach den Gewinnen vom Freitag nun kaum verändert. Der Goldpreis legt um 0,2 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.988,80 +0,10% +5,08% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.454,33 -0,43% +17,47% 07:00 Kospi (Seoul) 2.510,78 -1,32% +23,90% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.328,31 -0,76% +7,24% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 29.721,34 -0,49% +35,72% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.436,17 -0,17% +19,28% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.713,49 -0,22% +4,37% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 % YTD EUR/USD 1,1924 -0,1% 1,1935 1,1846 +13,4% EUR/JPY 132,83 -0,3% 133,20 132,00 +8,1% EUR/GBP 0,8953 -0,0% 0,8957 0,8900 +5,0% GBP/USD 1,3318 -0,0% 1,3324 1,3313 +7,9% USD/JPY 111,40 -0,2% 111,61 111,43 -4,7% USD/KRW 1085,62 +0,1% 1085,62 1085,76 -10,1% USD/CNY 6,6022 +0,3% 6,6022 6,6042 -4,9% USD/CNH 6,5982 +0,1% 6,5901 6,6017 -5,4% USD/HKD 7,7994 -0,1% 7,8080 7,8079 +0,6% AUD/USD 0,7602 -0,1% 0,7610 0,7611 +5,4% NZD/USD 0,6861 -0,2% 0,6873 0,6871 -1,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,70 58,95 -0,4% -0,25 +3,0% Brent/ICE 63,85 63,86 -0,0% -0,01 +8,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,25 1.287,80 +0,2% +2,45 +12,1% Silber (Spot) 17,05 17,01 +0,2% +0,04 +7,1% Platin (Spot) 939,45 942,50 -0,3% -3,05 +4,0% Kupfer-Future 3,16 3,17 -0,3% -0,01 +25,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2017 00:48 ET (05:48 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.