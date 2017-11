The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0023298133 ST.GALL.KTBK 05-17 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0MFPY0 AAREAL BANK HPF S.32 BD00 BON EUR N

CA KW0B XFRA DE000A11QTA8 K.F.W.ANL.V.14/2017 BD00 BON EUR N

CA ZZ0Z XFRA DE000CZ225X3 COBA LT2 NACHRANG 10/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U9T3 DZ BANK IS.C5 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH1A444 COBA OMH E2402 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0VK0 LB.HESS.-THR. 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AG48 UC-HVB IS 1734 BD00 BON EUR N

CA 99E7 XFRA EU000A1G0A24 EFSF 12/17 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US912828M722 US TREASURY 2017 BD00 BON USD N

CA XFRA USG3777BAB92 GEELY AUTOM.HLD. 14/19 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0954676283 NH HOTEL GROUP 13/19 REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0J469 LBBW GM-SPRINTER 11/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000WLB27T7 LBHT IS.A.27T BD01 BON EUR N

CA XFRA US124857AD56 CBS CORP. 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US694308GL57 PG + E CORP. 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828PK05 US TREASURY 2017 BD01 BON USD N

CA X6EC XFRA XS0796069283 BG ENERGY CAP.12/72 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0796069366 BG ENERGY CAP. 12/72 FLR BD01 BON GBP N

CA XFRA XS0798324306 BG ENERGY CAP. 12/72 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS0858633398 VOLKSWAGEN INTL 12/17 MTN BD01 BON CNY N

CA XFRA CA31943BBB59 FIRST CAP. REALTY 2017 I BD02 BON CAD N

CA XFRA US912828UA67 US TREASURY 2017 BD02 BON USD N

CA BACE XFRA US92343VBQ68 VERIZON COMM 13/20 BD02 BON USD N