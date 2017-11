FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4PJ3 HSH NORDBANK FZIXL1 14/24 0.003 %

GIU6 XFRA DE0008485129 C-QUADRAT FLEX.ASSETS AMI 0.378 EUR

TEV XFRA US8816242098 TEVA PHARMACEUT. ADR 0.072 EUR

PWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.143 EUR

KEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.089 EUR

JNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.708 EUR

IVY XFRA US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01 0.059 EUR

WW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.067 EUR

CCI XFRA US17273K1097 CIRCOR INTL INC. DL-,01 0.032 EUR

CR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.143 EUR

BNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.101 EUR

QPE XFRA SG1Y45946619 PEC LTD. 0.016 EUR

4FO XFRA MXP554091415 INDS PENOLES S.A.B.DE C.V 0.246 EUR

4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.020 EUR

OYK XFRA KYG1892A1094 CAPXON INTERN. ELECTRONIC 0.005 EUR

S9Y XFRA CA82835P1036 SILVERCORP METALS INC. 0.008 EUR

GC6 XFRA CA22163N1069 COTT CORP. 0.051 EUR

AAM XFRA BMG5800U1071 MAN WAH HLDGS (NEW)HD-,40 0.014 EUR

CFH XFRA BMG2154F1095 CHINA FOODS LTD. HD-,10 0.111 EUR

D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.017 EUR

C6M XFRA US2186811046 CORE-MARK HLDG DL-,01 0.084 EUR

XFRA DE000HSH6H78 HSH NORDBANK MZC 14 16/19 0.000 %

7IG XFRA GB00BVG7F061 INTL GAME TECH. DL-,10 0.169 EUR

SZ6 XFRA US85254C3051 STAGE STORES (NEW) DL-,01 0.042 EUR

MHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.346 EUR

XFRA DE000HSH6KA8 HSH NORDBANK MZC 6 17/19 0.000 %

74S XFRA US84763R1014 SPECTRUM BRANDS HL.DL-,01 0.354 EUR

4GNB XFRA MX01WA000038 WAL-MART DE MEXICO V 0.031 EUR

THK1 XFRA SG1AJ2000005 THAKRAL CORP. LTD 0.019 EUR