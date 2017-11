Zürich - Bei Julius Bär kommt es per sofort zu einer Veränderung auf Stufe CEO. Der bisherige Firmenchef Boris Collardi scheide auf eigenen Wunsch mit sofortiger Wirkung aus, teilte das Institut am Montag mit. Collardi wechsle zur Pictet Group in Genf, wo er ab Mitte 2018 als Co-Head des Global Wealth Management tätig sein werde. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat mit sofortiger Wirkung den derzeitigen Chief Risk Officer Bernhard Holder ernannt.

Bernhard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...