FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag nach starken Kursgewinnen in der Vorwoche wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1933 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1877 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt. Im Tagesverlauf stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Freitag war der Euro dank starker Konjunkturdaten aus dem Währungsraum und der Aussicht auf eine Große Koalition in Deutschland bis auf 1,1944 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit September./jkr/zb

