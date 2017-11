FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag etwas gefallen. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach kräftigen Gewinnen der Vorwoche. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 63,85 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 22 Cent auf 58,73 Dollar.

Am Freitag hatte der US-Ölpreise bei 59,05 Dollar den höchsten Stand seit Mitte 2015 erreicht. Preistreiber war unter anderem ein Agenturbericht über eine mögliche Verlängerung der Förderkürzung wichtiger Ölstaaten. Experten gehen davon aus, dass der Beschluss bereits auf dem kommenden Treffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Donnerstag (30. November) gefällt werden könnte./jkr/das

AXC0038 2017-11-27/07:40