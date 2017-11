Liebe Leser,

Apple musste in den zurückliegenden Handelssitzungen einige Rücksetzer hinnehmen. Dennoch befindet sich die Aktie in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend und sollte bald auf neue Rekordkurse kommen, so die Meinung von charttechnischen Spezialisten. Die Aktie habe dann das Potenzial, auf 200 Euro zu klettern. Dies entspräche einem Gewinn von mehr als 30 %. Im Detail: Am Freitag ging es zunächst um 2 Euro nach unten. Dies sind mehr als 1,4 % Abschlag, die allerdings ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...