Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Online-Umsätze am wichtigen US-Verkaufstag Black Friday sind in diesem Jahr 16,9 Prozent höher ausgefallen als im Vorjahr. Zahlen von Adobe zufolge erreichten sie mit 5,03 Milliarden Dollar einen neuen Rekordwert. Der Thanksgiving-Feiertag und der anschließende Black Friday gelten traditionell als eine Art Auftakt der Weinachtseinkaufssaison in den USA. Adobe sagt für die Online-Weihnachtseinkaufssaison Umsätze von 107,4 Milliarden Dollar voraus. Das wären 13,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Einzelhandelsverband National Retail Federation rechnet derweil mit einem Anstieg des Umsatzes insgesamt um 3,6 bis 4 Prozent auf 678,75 bis 682 Milliarden Dollar. Einen neuen Höchstwert gibt es laut Adobe auch bei den Einkäufen mit Mobilgeräten. Bis 20.00 Uhr Ostküstenzeit am Freitag hätten diese sich auf 1,4 Milliarden Dollar belaufen, davon seien 980 Millionen über Smartphones abgewickelt worden. Für den nun anstehenden speziellen Internetverkaufstag, den sogenannten Cyber Monday, rechnet Adobe mit einem Umsatzanstieg um 16,5 Prozent auf einen Rekordwert von 6,6 Milliarden Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: -6,4% gg Vm zuvor: +18,9% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.597,80 -0,12% Nikkei-225 22.495,99 -0,24% Hang-Seng-Index 29.661,98 -0,68% Kospi 2.527,67 -0,65% Shanghai-Composite 3.324,60 -0,87% S&P/ASX 200 5.988,80 +0,10%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend auf der Verkäuferseite bewegen sich die Anleger an den ostasiatischen Plätzen am Montag. Chinesische Aktien setzen die kräftige Abwärtsbewegung vom Donnerstag in abgebremster Form fort, während der Markt in Südkorea vom Schwergewicht Samsung belastet wird. Am Donnerstag hatte die Schanghaier Börse mit Abschlägen von über 2 Prozent weltweit für Nervosität gesorgt, bevor es am Freitag zu einer leichten Erholung gekommen war. Nun führt die Wiederaufnahme des Abwärtstrends auch an den benachbarten Börsen der Region zu Gewinnmitnahmen. In Tokio hat der Markt im Verlauf ins Minus gedreht, der Nikkei-225 verliert nun 0,3 Prozent, nachdem er zum Handelsstart 0,5 Prozent im Plus gelegen hatte. Ein Belastungsfaktor ist dabei der Yen, der sich im Tagesverlauf gegen den Dollar erholt hat. Gegenwärtig wird der Greenback mit 111,38 Yen bezahlt nach 111,70 im Tageshoch. Deutlich stärker im Minus liegt der südkoreanische Kospi mit einem Minus von 1,3 Prozent. Die Aktie des Technologieriesen Samsung, bei weitem der am stärkste gewichtete Einzelwert, stürzt um 4,5 Prozent ab, nachdem Morgan Stanley die Einstufung auf Equalweight von Overweight gesenkt hat. Morgan Stanley verweist darauf, dass die Aktie sich seit Anfang 2016 verdoppelt hat und führt weiter aus, dass die Speicherchip-Branche sich allmählich abschwächt. In diesem Jahr hat die Samsung-Aktie 50 Prozent zugelegt.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Nike und Macy's haben am Freitag im nachbörslichen Geschäft leichter tendiert. Kunden beklagten sich, dass der Online-Verkauf auf den Webseiten der beiden Unternehmen am wichtigen Einkaufstag "Black Friday" wegen technischer Probleme gestört war. Während auf der Nike-Seite zahlreiche Fehlermeldungen aufblinkten, gab es bei Macy's Probleme beim Einsatz der Kreditkarten. Auch die Seite von Lowe's litt offenbar unter zwischenzeitlichen Aussetzern. Die Nike-Aktie gab nachbörslich um 0,2 Prozent ab auf 59,23 Dollar, Macy's fielen um 0,5 Prozent auf 20,96 Dollar, Lowe's verloren 0,4 Prozent auf 79,24 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.557,99 0,14 31,81 19,20 S&P-500 2.602,42 0,21 5,34 16,24 Nasdaq-Comp. 6.889,16 0,32 21,80 27,98 Nasdaq-100 6.409,29 0,36 23,17 31,78 Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 363 Mio 668 Mio Gewinner 1.762 1.659 Verlierer 1.111 1.300 Unverändert 124 105

Gut behauptet - Die moderaten Aufschläge an der Wall Street reichten für neue Allzeithochs bei S&P-500 sowie Nasdaq-Composite. Impulse kamen aus dem Einzelhandelssektor, der rund um Thanksgiving und vor allem auch am "Black Friday" üblicherweise Rekordumsätze verzeichnet. Der Einzelhandelssektor an der Börse verbuchte mit Aufschlägen von 0,8 Prozent das zweithöchste Plus aller Branchen. Unter den Sektorwerten gewannen Amazon 2,6 Prozent, Wal-Mart 0,2 Prozent, Macy's 2,1 Prozent, Kohl's 1,0 Prozent und J.C. Penney 0,6 Prozent. Der Kreditkartenanbieter Visa stellte mit plus 1,0 Prozent den festesten Wert im Dow. Die ersten Daten deuteten auf eine bessere Umsatzentwicklung als im vergangenen Jahr im Einzelhandel hin, hieß es. Das Geschäft an der Börse fand nur mit gebremster Dynamik statt. Denn am Donnerstag waren wegen Thanksgiving die US-Börsen geschlossen, am Freitag fand nur ein verkürzter Aktienhandel statt. Für etwas Ernüchterung sorgten schwache Konjunkturdaten, die die Börse aber gelassen wegsteckte: Die US-Wirtschaft hat im November ihren Wachstumskurs verlangsamt. GE legten um 0,2 Prozent zu. Aus einer Mitteilung ging hervor, dass Board-Mitglied James Tisch am Mittwoch drei Millionen Aktien gekauft hatte. Sandridge Energy schnellten um 8,0 Prozent nach oben. Investor Carl Icahn hatte einen Anteil von 13,5 Prozent an dem Öl- und Gasunternehmen erworben und war zum größten Einzelaktionär aufgestiegen.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,75 2,2 1,73 54,6 5 Jahre 2,07 2,2 2,05 14,3 7 Jahre 2,23 2,2 2,21 -1,7 10 Jahre 2,34 2,1 2,32 -10,5 30 Jahre 2,76 2,1 2,74 -30,7

Am Rentenmarkt ging es etwas belastet von den guten Daten aus Deutschland abwärts. Unverändert drückte aber auch der gesenkte Inflationsausblick der Fed auf die Notierungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatanleihen gewann im Gegenzug zwei Basispunkte auf 2,34 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 % YTD EUR/USD 1,1929 -0,0% 1,1935 1,1846 +13,4% EUR/JPY 132,83 -0,3% 133,20 132,00 +8,1% EUR/GBP 0,8952 -0,1% 0,8957 0,8900 +5,0% GBP/USD 1,3326 +0,0% 1,3324 1,3313 +8,0% USD/JPY 111,35 -0,2% 111,61 111,43 -4,7% USD/KRW 1085,62 +0,1% 1085,62 1085,76 -10,1% USD/CNY 6,6022 +0,3% 6,6022 6,6042 -4,9% USD/CNH 6,5954 +0,1% 6,5901 6,6017 -5,4% USD/HKD 7,7993 -0,1% 7,8080 7,8079 +0,6% AUD/USD 0,7609 -0,0% 0,7610 0,7611 +5,5% NZD/USD 0,6867 -0,1% 0,6873 0,6871 -1,2%

Der Euro eilte mit starken deutschen Konjunkturdaten weiter davon. Der ifo-Geschäftsklimaindex war von seinem Rekordniveau des Vormonats im November nochmals deutlich gestiegen. Erstmals seit Ende September kletterte die Gemeinschaftswährung über 1,19 Dollar und stand zuletzt bei 1,1932 Dollar nach Wechselkursen um 1,1850 am Vorabend. Zudem wirkte noch das Fed-Sitzungsprotokoll nach, das Skepsis gegenüber der bisherigen Teuerungsprognose artikuliert hatte. Schließlich spiele auch die deutsche Innenpolitik eine Rolle, wo sich die Sozialdemokraten zunehmend offen für Koalitionsverhandlungen mit der Union zeigten. Damit könnte die politische Unsicherheit seit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen enden.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,72 58,95 -0,4% -0,23 +3,0% Brent/ICE 63,86 63,86 0% 0,00 +8,9%

Neben der nach wie vor geschlossenen Transcanada-Pipeline und dem damit sinkenden Angebot rückte zunehmend das Treffen der Ölförderländer in den Blick. Die Marktteilnehmer erhoffen sich von dem Treffen preisstützende Maßnahmen. Das Erdölkartell Opec soll sich informell laut einem Bericht bereits mit dem wichtigen Ölförderland Russland auf Leitlinien einer Verlängerung der Förderbegrenzung verständigt haben. WTI stieg gegenüber dem späten Mittwoch um 1,5 Prozent auf 58,89 Dollar, Brent lag mit 63,71 Dollar je Fass 0,2 Prozent über dem Niveau des späten Donnerstags.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,94 1.287,80 +0,2% +3,14 +12,1% Silber (Spot) 17,06 17,01 +0,3% +0,05 +7,1% Platin (Spot) 939,75 942,50 -0,3% -2,75 +4,0% Kupfer-Future 3,14 3,17 -0,9% -0,03 +24,3%

Der Goldpreis stand im Schatten riskanterer Anlagen wie Aktien. Die Feinunze verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1.288 Dollar. Das gelbe Edelmetall verbuchte einen Wertverlust von 0,7 Prozent auf Wochensicht - der erste seit drei Wochen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-MEDIENBRANCHE

Der US-Medienkonzern Meredith, Herausgeber von Better Homes & Gardens and Allrecipes, kauft den Zeitschriftenverlag Time für 1,85 Milliarden US-Dollar. Der Konzern mit Sitz in Des Moines im US-Bundesstaates Iowa habe zugestimmt, 18,50 Dollar je Aktie für Time Inc, den legendären New Yorker Verleger von Magazinen wie Fortune, People und Sports Illustrated, zu zahlen, teilten die Unternehmen mit.

