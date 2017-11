Der Dax dürfte am Montag angesichts schwacher Vorgaben aus Asien und des starken Euro zunächst auf der Stelle treten. Banken und Broker erwarten den Leitindex zum Handelsstart mit 13.049 Zähler praktisch unverändert. Am Freitag hatte sich das deutsche Börsenbarometer mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 13.059 Punkten ins Wochenende verabschiedet.

