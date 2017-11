Shell schließt sich dem Gemeinschaftsprojekt Ionity der deutschen Autohersteller an. Bis 2019 will der Tankstellenbetreiber an europaweit 80 Autobahnen Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge aufstellen.

