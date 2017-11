Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF angesichts der Gespräche über eine Fusion des Öl- und Gasgeschäfts mit Dea auf "Underperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Wintershall von den Ludwigshafenern sei mit Blick auf Reserven und Produktionszahlen etwa viermal so groß wie Dea, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht zwar die Chance, dass mit einer Abspaltung Mehrwert für die BASF-Aktionäre geschaffen werden könnte. Es bestehe jedoch auch die Gefahr, dass Wintershall dabei zu niedrig bewertet werden könnte./ag/zb Datum der Analyse: 27.11.2017

ISIN: DE000BASF111