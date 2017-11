Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden. TOP 1 10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 11/17. TOP 2 11:00 Uhr, Deutschland: Bundesverband deutscher Banken Hintergrundgespräch zum neuen International Financial Reporting ...

Den vollständigen Artikel lesen ...