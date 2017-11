DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Während aus den Reihen der SPD Vorbedingungen genannt werden für eine Neuauflage der Großen Koalition (GroKo) mit der CDU, hat CSU-Chef Horst Seehofer die SPD laut AFP vor zu vielen Bedingungen gewarnt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte auf einem Landesparteitag der CDU Mecklenburg-Vorpommerns Kompromissbereitschaft signalisiert. Das CDU-Präsidium um Parteichefin und Bundeskanzlerin Merkel will derweil zusammenkommen, um über die politische Lage nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen zu beraten. Die SPD hatte sich am Freitag zu Gesprächen über eine Beteiligung an einer Regierungsbildung bereit erklärt. Dessen ungeachtet wird in der Partei weiter heftig über den möglichen Schwenk Richtung große Koalition debattiert. Wie die "WamS" berichtet, haben mehrere SPD-Politiker hohe Hürden für Gespräche mit der Union aufgestellt. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach nannte gegenüber der Zeitung indirekt die Abschaffung der privaten Krankenversicherung als Voraussetzung eines Regierungsbündnisses. Sofern sich die Unionsparteien nicht bewegten, "haben wir keine Chance, Neuwahlen zu verhindern". Auch der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer definierte die sogenannte Bürgerversicherung als Bedingung einer Koalition. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner sagte: "Wir brauchen jetzt Zeit für sehr schwierige und ergebnisoffene Gespräche." Es gebe "keinen Automatismus". Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hält eine Neuauflage der Großen Koalition für die bestmögliche Bundesregierung. Gleichzeitig warnte Seehofer die Sozialdemokraten, in den Verhandlungen zu viele Bedingungen zu stellen: "Ich kann der SPD nur raten, nicht mit überzogenen Forderungen in Gespräche mit der Union zu gehen, sondern realistisch zu bleiben. Eine Große Koalition um jeden Preis darf es nicht geben." Führende Ökonomen warnen vor den Folgen, sollte die Politik einer neuen Bundesregierung stark von der SPD geprägt werden. "Wenn es zu einer Großen Koalition oder einer Tolerierung kommt, würde ich erwarten, dass das Programm der SPD stärker zum Zuge kommt", sagte der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, dem Handelsblatt. Er rechne damit, dass dann Staatsausgaben stärker ausgedehnt würden und weniger Steuerentlastungen zu erwarten seien als es bei Jamaika der Fall gewesen wäre. Der Präsident des DIW, Marcel Fratzscher, glaubt, dass eine Große Koalition nicht unbedingt eine erfolgreichere Regierung sein werde als ein Jamaika-Bündnis.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 LU/Stabilus SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Delivery Hero AG, Ergebnis 3Q

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV

Im Lauf des Tages:

LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:00 Neubauverkäufe Oktober PROGNOSE: -6,4% gg Vm zuvor: +18,9% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion von Nullkuponanleihen mit Laufzeit Oktober 2019 im Volumen von 1,5 bis 2 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.597,80 -0,12 Nikkei-225 22.495,99 -0,24 Schanghai-Composite 3.324,63 -0,87 DAX 13.059,84 0,39 DAX-Future 13.064,50 0,47 XDAX 13.068,08 0,47 MDAX 26.703,43 0,07 TecDAX 2.571,05 -0,09 EuroStoxx50 3.581,23 0,26 Stoxx50 3.170,49 -0,03 Dow-Jones 23.557,99 0,14 S&P-500-Index 2.602,42 0,21 Nasdaq-Comp. 6.889,16 0,32 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,87% -19

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem etwas leichteren Start an Europas Börsen rechnen Händler am Montag. Da US-Vorlagen nach dem verlängerten Wochenende - der verkürzte US-Handel am Freitag diene nicht als Vorgabe - bis zum Nachmittagsgeschäft fehlen werden, dürfte sich der Markt auf den starken Euro konzentrieren. "Das Allzeithoch des ifo-Indexes hat den Startschuss zur Euro-Rally gegeben", sagt ein Händler: "Dem DAX dürfte dies das Genick brechen, man lauert nur noch auf den Sprung über 1,20 Dollar". Denn der deutsche Index sei der empfindlichste bei der Euro-Abshängigkeit, daher nütze ihm auch die Aussicht auf kurzfristig noch steigende Gewinne nichts. Nach dem "Black Friday" in den USA dürfte sich die Nachrichtenlage auf den US-Einzelhandel konzentrieren. Daneben steht noch der Mediensektor mit der Übernahme des Time-Verlages durch Meredith für 2,8 Mrd Dollar im Blick.

Rückblick: Etwas fester - Haupttreiber war der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex. Er war von seinem Rekordniveau im Vormonat nochmals deutlich gestiegen und hatte die Prognose klar übertroffen. Kräftigere Gewinne verhinderte ein anziehender Euro. Dieser stieg mit dem Rekord-ifo auf den höchsten Stand seit Ende September. Klarer Sektorgewinner waren Bankenwerte, für die es europaweit um 1 Prozent nach oben ging. Insbesondere italienische Titel waren gefragt. Diese profitierten von Spekulationen, das Europäische Parlament könnte neue Richtlinien vorstellen, die es Banken erleichtern sollen, sich ihrer faulen Kredite zu entledigen. Banco BPM gewannen 4,8 Prozent, BPER Banca 5,9 Prozent oder UBI Banca 2,5 Prozent. Für einen Kurssprung von 4,1 Prozent bei Mediaset sorgte ein Zeitungsbericht, wonach ein "Friedensvertrag" mit Telecom Italia und damit auch dem Großaktionär Vivendi geschlossen werden könnte. Vivendi hält große Anteile sowohl an Mediaset wie auch an Telecom Italia, muss sich aber auf Anweisung der italienischen Regulierungsbehörde wegen Wettbewerbsbedenken für eine Beteiligung entscheiden. Vivendi gewannen 0,2 Prozent, Telecom Italia 0,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - BASF zogen mit Spekulationen über eine Fusion der Öl- und Gastochter Wintershall an und waren mit Aufschlägen von 2,9 Prozent DAX-Gewinner. BASF führt Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss ihres Öl- und Gas-Geschäfts mit dem in der DEA-Gruppe gebündelten entsprechenden Geschäft von Letter One. Thyssenkrupp gewannen 0,3 Prozent. Finanzinvestor Cevian hatte die schwache Marge kritisiert. "Neue Gründe dafür gibt es nicht, Cevian will damit einfach den Kurs treiben", sagte ein Analyst. Daneben hatte Bank of America-Merrill Lynch die Aktie auf die Kaufliste genommen. Weiter gemieden wurden Fresenius. Bei hohen Umsätzen verlor die Aktie 1,1 Prozent. Die Aktie wird seit geraumer Zeit von der Sorge vor zunehmender Konkurrenz durch Generika im Kabi-Bereich belastet. Für SLM ging es nach Senkung der Jahresziele um 1,8 Prozent nach unten. Osram zogen nach einer Kaufempfehlung durch Baader um 1,4 Prozent an und Hugo Boss nach einer Empfehlung von Warburg um 0,5 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Der verkürzte und impulslose US-Handel habe sich bemerkbar gemacht, so ein Händler. Der Stillstand betraf auch Linde, die am Abend unverändert gestellt wurden. Der Industriegasekonzern hatte hatte eine weitere Hürde auf dem Weg zum Zusammenschluss mit Praxair genommen.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Die moderaten Aufschläge an der Wall Street reichten für neue Allzeithochs bei S&P-500 sowie Nasdaq-Composite. Impulse kamen aus dem Einzelhandelssektor, der rund um Thanksgiving und vor allem auch am "Black Friday" üblicherweise Rekordumsätze verzeichnet. Der Einzelhandelssektor an der Börse verbuchte mit Aufschlägen von 0,8 Prozent das zweithöchste Plus aller Branchen. Unter den Sektorwerten gewannen Amazon 2,6 Prozent, Wal-Mart 0,2 Prozent, Macy's 2,1 Prozent, Kohl's 1,0 Prozent und J.C. Penney 0,6 Prozent. Der Kreditkartenanbieter Visa stellte mit plus 1,0 Prozent den festesten Wert im Dow. Die ersten Daten deuteten auf eine bessere Umsatzentwicklung als im vergangenen Jahr im Einzelhandel hin, hieß es. Das Geschäft an der Börse fand nur mit gebremster Dynamik statt. Denn am Donnerstag waren wegen Thanksgiving die US-Börsen geschlossen, am Freitag fand nur ein verkürzter Aktienhandel statt. Für etwas Ernüchterung sorgten schwache Konjunkturdaten, die die Börse aber gelassen wegsteckte: Die US-Wirtschaft hat im November ihren Wachstumskurs verlangsamt. GE legten um 0,2 Prozent zu. Aus einer Mitteilung ging hervor, dass Board-Mitglied James Tisch am Mittwoch drei Millionen Aktien gekauft hatte. Sandridge Energy schnellten um 8,0 Prozent nach oben. Investor Carl Icahn hatte einen Anteil von 13,5 Prozent an dem Öl- und Gasunternehmen erworben und war zum größten Einzelaktionär aufgestiegen.

Am Rentenmarkt ging es etwas belastet von den guten Daten aus Deutschland abwärts. Unverändert drückte aber auch der gesenkte Inflationsausblick der Fed auf die Notierungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatanleihen gewann im Gegenzug zwei Basispunkte auf 2,34 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.34 Uhr EUR/USD 1,1928 -0,1% 1,1935 1,1939 EUR/JPY 132,86 -0,3% 133,20 133,20 EUR/CHF 1,1691 -0,0% 1,1692 1,1690 GBP/EUR 1,1165 +0,0% 1,1164 1,1180 USD/JPY 111,38 -0,2% 111,61 111,56 GBP/USD 1,3318 -0,0% 1,3324 1,3348

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der Euro eilte mit starken deutschen Konjunkturdaten weiter davon. Der ifo-Geschäftsklimaindex war von seinem Rekordniveau des Vormonats im November nochmals deutlich gestiegen. Erstmals seit Ende September kletterte die Gemeinschaftswährung über 1,19 Dollar und stand zuletzt bei 1,1932 Dollar nach Wechselkursen um 1,1850 am Vorabend. Zudem wirkte noch das Fed-Sitzungsprotokoll nach, das Skepsis gegenüber der bisherigen Teuerungsprognose artikuliert hatte. Schließlich spiele auch die deutsche Innenpolitik eine Rolle, wo sich die Sozialdemokraten zunehmend offen für Koalitionsverhandlungen mit der Union zeigten. Damit könnte die politische Unsicherheit seit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen enden.

Der US-Dollar kann sich am Morgen zum Euro nach seinem Absturz zum Wochenschluss nicht erholen. An den Gründen der Eurostärke habe sich im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen nichts geändert. Der WSJ- Dollarindex gewinnt knappe 0,1 Prozent. Zum Yen gibt der Greenback jedoch ab. Anleger suchten letztlich nach Hinweisen auf die US-Inflationsentwicklung, nachdem sich die Fed jüngst skeptisch über das Erreichen des Inflationsziels geäußert habe, heißt es im Handel. Sowohl der künftige Fed-Präsident Jerome Powell als auch die noch amtierende Präsidentin Janet Yellen werden sich am Dienstag bzw. Mittwoch zu Wort melden. In ihren Aussagen sehen Devisenhändler Impulspotenzial für den Greenback.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,71 58,95 -0,4% -0,24 +3,0% Brent/ICE 63,84 63,86 -0,0% -0,02 +8,8%

Neben der nach wie vor geschlossenen Transcanada-Pipeline und dem damit sinkenden Angebot rückte zunehmend das Treffen der Ölförderländer in den Blick. Die Marktteilnehmer erhoffen sich von dem Treffen preisstützende Maßnahmen. Das Erdölkartell Opec soll sich informell laut einem Bericht bereits mit dem wichtigen Ölförderland Russland auf Leitlinien einer Verlängerung der Förderbegrenzung verständigt haben. WTI stieg gegenüber dem späten Mittwoch um 1,5 Prozent auf 58,89 Dollar, Brent lag mit 63,71 Dollar je Fass 0,2 Prozent über dem Niveau des späten Donnerstags.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,53 1.287,80 +0,2% +2,73 +12,1% Silber (Spot) 17,05 17,01 +0,2% +0,04 +7,1% Platin (Spot) 939,30 942,50 -0,3% -3,20 +4,0% Kupfer-Future 3,15 3,17 -0,8% -0,02 +24,6%

Der Goldpreis stand im Schatten riskanterer Anlagen wie Aktien. Die Feinunze verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1.288 Dollar. Das gelbe Edelmetall verbuchte einen Wertverlust von 0,7 Prozent auf Wochensicht - der erste seit drei Wochen.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

US-EINZELHANDEL

Die Online-Umsätze am wichtigen US-Verkaufstag Black Friday sind in diesem Jahr 16,9 Prozent höher ausgefallen als im Vorjahr. Der Einzelhandelsverband National Retail Federation rechnet derweil mit einem Anstieg des Umsatzes in der Vorweihnachtszeit insgesamt um 3,6 bis 4 Prozent auf 678,75 bis 682 Milliarden Dollar.

BREXIT

Mit Blick auf die schleppend verlaufenden Brexit-Verhandlungen hat EU-Präsident Donald Tusk Großbritannien eine Frist von zehn Tagen gesetzt. Ausreichende Fortschritte seien möglich, blieben aber eine "große Herausforderung", erklärte Tusk nach einem Treffen mit der britischen Premierministerin Theresa May.

Großbritannien lässt die Frage des künftigen Status der britisch-irischen Grenze nach dem Brexit weiter offen: Der britische Handelsminister Liam Fox sagte, seine Regierung wolle erst in den Brexit-Verhandlungen mit der EU vorankommen, bevor eine Entscheidung über die Grenze zu Irland getroffen werde. Die Regierung in Dublin fordert dagegen vor dem EU-Gipfel Mitte Dezember Garantien von London.

BREXIT II

Die US-Bank JP Morgan forciert ihre Umzugspläne von London nach Frankfurt. Sie stockt laut einem Bericht der FAZ ihre Mitarbeiterzahl in der Stadt deutlich auf. JP Morgan habe in Frankfurt weitere Büros an ihrem bisherigen Standort, dem Taunusturm im Bankenviertel, angemietet, in die Banker ziehen könnten, die nach dem Brexit ihr Geschäft nicht mehr von London aus machen könnten. Die zusätzlichen Flächen reichten für 200 Mitarbeiter.

EU-FINANZIERUNG

Deutschland ist auch 2016 wieder der mit Abstand größter Nettozahler der EU gewesen: Beinahe 13 Milliarden Euro betrug die Differenz zwischen dem Beitrag in den Haushalt und den Rückflüssen aus den EU-Töpfen, wie die FAZ berichtet.

GRIECHENLANDKRISE

Der Chef des Euro-Stabilitätsfonds ESM Klaus Regling hofft auf einen zügigen Abschluss der nun beginnenden dritten Prüfrunde des Griechenland-Reformprogramms: "Nach großen Verzögerungen bei den ersten beiden Programmüberprüfungen sind wir jetzt ermutigt von der Vorbereitungsarbeit der griechischen Seite für die kommende dritte Überprüfung", sagte Regling dem Handelsblatt.

EU-RUSSLAND-BEZIEHUNGEN

Die EU hat mit scharfer Kritik auf ein neues russisches Mediengesetz reagiert, nach dem internationale Medien künftig als "ausländische Agenten" registriert werden können. Das Gesetz stelle eine zusätzliche Bedrohung für freie und unabhängige Medien dar, erklärte ein Sprecher des diplomatischen Dienstes der EU.

UKRAINEKRISE

Inmitten eines Machtkampfs zwischen den prorussischen Separatisten in der Ostukraine ist der Führer der selbsternannten "Republik Luhansk", Igor Plotnizki, zurückgetreten. Er habe "gesundheitliche Gründe" für seinen Schritt genannt, sagte Geheimdienstchef Leonid Pasetschnik. Bis zu Neuwahlen wird Pasetschnik demnach selbst die Amtsgeschäfte führen. Im Osten der Ukraine herrscht seit mehr als drei Jahren ein blutiger Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Rebellen der selbsternannten Republiken Luhansk und Donezk. Die ukrainische Regierung, die EU und die USA werfen Russland vor, die Separatisten militärisch zu unterstützen.

BONITÄT SÜDAFRIKA

Die Ratingagentur S&P hat die Bonitätsnote für langfristige Fremdwährungsschulden Südafrikas auf BB von BB+ gesenkt. Für kurzfristige Verbindlichkeiten bestätigte S&P die Note B, der Ausblick ist stabil. Moody's hat derweil die Bewertung Baa3 für eine mögliche Abstufung unter Beobachtung gestellt.

SPANIENKRISE

Der abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat von seinem Exil in Belgien aus den Wahlkampf für die Regionalwahl in Katalonien am 21. Dezember gestartet. Ziel sei es, das Streben nach Unabhängigkeit durch die Wahl festzuschreiben, sagte Puigdemont. Kritik äußerte er an seinen ehemaligen katalanischen Regierungspartnern.

LUFTVERSCHMUTZUNG DEUTSCHLAND

Der Präsident des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU) und Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) dringt vor dem zweiten Spitzentreffen zur Dieselkrise am Dienstag auf die rasche Umsetzung von Maßnahmen zur Luftverbesserung. Der Bund müsse ein "klares und einfaches Förderverfahren" liefern, damit die Kommunen die auf dem ersten Treffen vereinbarte Summe von einer Milliarde Euro nun auch abrufen können, sagte Ebling AFP.

ALLIANZ

Der Allianz-Konzern will im Geschäft mit Fonds weiter wachsen und plant dazu auch Zukäufe. "Die Konsolidierungswelle hat erst angefangen", sagte Andreas Utermann, Chef der Fondstochter Allianz Global Investors (AGI), der "WamS".

LINDE/PRAXAIR

hat eine weitere Hürde auf dem Weg zum geplanten Zusammenschluss mit Praxair genommen. Aktionäre der Linde AG nahmen nach den bislang eingereichten Annahmeerklärungen das Übernahmeangebot der Linde plc zu 90 Prozent an, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die Linde plc ist die Holding, unter der der Zusammenschluss mit dem US-Konzern Praxair stattfinden soll.

DEUTSCHE BAHN

Der Aufsichtsratschef der Deutschen Bahn, Utz-Hellmuth Felcht, legt sein Amt am 31. März 2018 nieder. Er wolle dem Eigentümer (Bund) ausreichend Zeit lassen, eine Nachfolgeregelung zu beschließen, begründete der Chefkontrolleur seinen Rücktritt.

LUFTHANSA

sieht den angekündigten Untersuchungen des Bundeskartellamts gelassen entgegen: "Wir haben keine Geheimnisse", sagte Harry Hohmeister, im Vorstand verantwortlich für Drehkreuze und Airlines, der "WamS". Man stehe dem Ganzen "sehr professionell gegenüber", habe gute Argumente und nichts zu verbergen.

Der Aufsichtsratschef der Deutschen Lufthansa, Karl-Ludwig Kley, hat die jüngste Kritik an der Preisgestaltung der Fluggesellschaft zurückgewiesen.

SINGULUS

will das Grundkapital erhöhen. Es soll von derzeit knapp 8,09 Millionen Euro um bis zu 10 Prozent erhöht werden durch die Ausgabe weiterer Inhaberstammaktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital 2017/I.

BMW

stockt ihren Entwicklungsetat kräftig auf. Nachdem der Premiumautobauer in diesem Jahr bislang zusätzlich 700 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung aufgewendet habe, komme im Schlussquartal ein dreistelliger Millionenbetrag dazu, sagte Finanzvorstand Nicolas Peter dem Handelsblatt.

SIXT/BMW

Im Gerangel um die Neuordnung des Carsharing-Geschäfts in Deutschland hat der Autovermieter Sixt die strategische Bedeutung seines Gemeinschaftsunternehmens mit BMW betont. DriveNow als at Equity bewertete Beteiligung mache gerade einmal 1 Prozent der Bilanzsumme aus, sagte Finanzvorstand Julian zu Putlitz der BöZ. "Hieraus wird ersichtlich, dass der strategische Wert, der diesem Geschäft beizumessen ist, sicherlich ein Vielfaches höher ist als der bilanzielle Wert."

STABILUS

Der Autozulieferer hat im Geschäftsjahr 2016/17 Umsatz und Gewinn erhöht und sich neue Langfristziele gesetzt. Zudem sollen die Aktionäre wie im Vorjahr eine Dividende bekommen.

VOLKSWAGEN

Die Kooperation der VW-Luxusmarken Porsche, Bentley und Bugatti bringt deutlich höhere Einsparungen als erwartet und geplant. "Wir haben uns zu Beginn ein Ziel gesetzt von 100 Millionen Euro pro Jahr. Die Synergien liegen gut um die Hälfte darüber", sagte Porsche-Chef Oliver Blume der Automobilwoche.

UNILEVER

hat die Suche nach einem neuen Unternehmenschef (CEO) gestartet. Das berichtet eine mit der Materie vertraute Person, verbunden mit dem Hinweis, dass die Suche ein monatelanger Prozess werden dürfte.

PDVSA

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat einen General an die Spitze des hochverschuldeten staatlichen Ölkonzerns PDVSA gesetzt.

HNA

Der chinesische Mischkonzern hat nach Ermittlungen Schweizer Regulierer bei einer Übernahme falsche Angaben über Beteiligungsverhältnisse gemacht. Wie die Übernahmekommision der Schweiz mitteilte, geht es bei den falschen bzw. fehlenden Angaben um den Übernahmeprospekt für den 1,5 Milliarden Dollar schweren Deal zum Kauf des Lufttransportunternehmens Gategroup Holding AG.

MEREDITH

Der US-Medienkonzern kauft den Zeitschriftenverlag Time für 1,85 Milliarden US-Dollar.

