Die EUR 250 Mio. Aufstockung der in 2027 fälligen 1,875 % Redexis Gas Anleihe (erwartete Ratings: BBB-/BBB; neues ausstehendes Volumen: EUR 500 Mio.) erfolgte bei MS+127 BP. Die EUR 250 Mio. Emission (Senior Secured; B3/B) der Raffinerie Heide GmbH wurde bei einer Rendite von 6,375 % (5NC2) und somit in der Bandbreitenmitte der ursprünglichen Preisindikation (6,25-6,50 %) begeben. Darüber hinaus gab es am Freitag eine Ankündigung der CTC BondCo GmbH EUR 406 Mio. (8NC3) emittieren zu wollen. Die Emission erfolgt im Zuge der geplanten CeramTec Übernahme. Die Roadshows hierfür starten heute und enden voraussichtlich diese Woche Mittwoch. Aus dem Segment der Financials gab es zwei Ankündigungen für EUR Emissionen. So beabsichtigt die Banco Commercial Portugues S.A. eine Tier2...

