27.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Wiener Börse (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Am Montag, 27. November 2017, findet nunmehr bereits zum fünften Mal eine Roadshow in Kooperation mit der Raiffeisen Centrobank in Warschau statt, an der sich insgesamt zehn Unternehmen beteiligen, um polnischen Investoren ihre Ergebnise und Geschäftsstrategien zu präsentieren: Agrana , AT&S, CA Immo, Österreichische Post, OMV , Polytec , Raiffeisen Bank International, Rosenbauer , Uniqa und Wienerberger . Die Vorstände und IR-Manager der teilnehmenden Unternehmen erwartet ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...