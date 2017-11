Das aber zu einem guten Zweck: Genauer gesagt geht es nämlich um Forschungs- und Entwicklungskosten. Hier wird man auf 6,5 bis 7 % vom Umsatz gehen, damit ist man dann deutlich über dem selbst gesteckten Niveau von 5,5 %. In absoluten Zahlen sind dies rund 7 Mrd. Euro und damit fast so viel, wie BMW 2011 und 2012 zusammen aufgewendet hatte. Auch 2019 wird der Aufwand hoch bleiben. Bereits im Schlussquartal 2017 soll nochmals ein dreistelliger Millionenbetrag ausgegeben werden, nachdem der Münchener Autobauer in diesem Jahr bislang zusätzlich 700 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung aufgewendet hat.



Das Geld fließt in den Ausbau der Entwicklungskapazitäten und in neue Modelle. BMW investiert in den Ausbau des Forschungs- und Entwicklungszentrums, in die Batterieforschung und errichtet ein Zentrum für autonomes Fahren. Und so steckt man eigenen Angaben zufolge mitten in der größten Produktoffensive, die man als Unternehmen je gestartet hat.



