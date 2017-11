Die Ölpreise sind am Montag etwas gefallen. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach kräftigen Gewinnen der Vorwoche. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete am Morgen 63,85 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte ...

