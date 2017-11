Patt - oder Krise in Honduras? Sowohl der Amtsinhaber Hernández als auch sein Herausforderer Nasralla erklären sich zum Sieger der Präsidentenwahl. Das mittelamerikanische Land wartet auf das offizielle Ergebnis.

Juan Orlando Hernández

Der honduranische Präsident Juan Orlando Hernández und sein Herausforderer Salvador Nasralla haben nach der Präsidentenwahl in Honduras beide den Sieg für sich beansprucht. "Wir haben diese Wahl gewonnen", sagte Hernández am Sonntag vor seinen Anhängern von der konservativen Nationalpartei. Salvador Nasralla vom Oppositionsbündnis Allianz gegen die Diktatur rief in der Nacht seinen Wählern zu: "Ich bin der neue Präsident von Honduras."

Das ...

